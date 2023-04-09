在阿曼的斡旋之下，葉門內戰終於有一些停火的曙光，協助葉門政府的沙烏阿拉伯，同樣釋放13名胡塞(Houthis)叛軍武裝份子，而胡塞組織也釋放1名沙烏地戰俘，算是雙方善意的開始。

半島電視(Aljazeera)報導，星期六，胡塞組織代表穆爾塔扎(Abdul-Qader el-Murtaza)在推特上說，13名胡塞俘虜已經抵達首都沙那，而胡塞也在早些時候，釋放了1名沙烏地戰俘，做為雙方釋放善意的開始。但他沒有說沙烏地戰俘是何時釋放的，沙烏地政府也沒有立即發表評論。

穆爾塔扎說：「從沙烏地監獄釋放的胡塞成員，是透過聯合國名義的協議一部分，到下星期四，協議將得到具體實施。」

他指的協議，是上個月在瑞士達成的換俘協議，主要目標是釋放總數887名戰俘，大多是胡塞份子。

聯合國駐葉門特使表示，葉門戰爭是當下最嚴重的人道主義災難，8年多以來，這場戰爭已演變成僵局，造成數萬人死亡。衝突始於2014年，胡塞武裝團體發動戰爭，成功奪佔首都沙那與北部大多數地區，而官方合法政府南遷到亞丁，形成南北分裂局面。這場衝突隨後擴增成阿拉伯世界的伊斯蘭教派戰爭，沙烏地阿拉伯支持亞丁政府，而伊朗支持佔領沙那的胡塞團體，因此，也成為沙烏地與伊朗之間的代理人戰爭。

3 月 10 日，在北京的居間牽線，伊朗與沙烏地阿拉伯達成復交協議，也重燃了解決葉門衝突的希望。