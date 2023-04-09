飯店推出住4人房6000元、假日加贈下午茶套餐、平日住房買1送1等優惠搶攻普發金商機。(承萬尊爵渡假酒店提供)

疫情趨緩，國旅復甦，加上近期普發金熱潮，可樂旅遊集團旗下首家酒店品牌承萬尊爵渡假酒店祭出優惠搶客。承萬尊爵主打親子友善飯店，建造超大型兒童主題樂園、寵物旅館、星光泳池、360度景觀餐廳等設備，受到不少親子客群喜歡。趕搭6000元普發金熱潮，飯店推出住4人房6000元、假日加贈下午茶套餐、平日住房買1送1等優惠搶攻親子客群。

親子友善飯店 兒童樂園、星光泳池好玩

承萬尊爵主推親子友善飯店，建造大型兒童主題樂園，有溜滑梯與攀爬遊戲區、家家酒區、旋轉木馬等遊樂設施。(承萬尊爵渡假酒店提供)

承萬尊爵渡假酒店距離埔里交流道僅5分鐘車程，到日月潭開車約20分鐘，飯店外型線條俐落，為當地的地標性建築物，曾獲施工品質類國家建築金質獎。內部房間類型從雙人房到八人房通通都有，囊括時尚、豪華、尊爵等房型，滿足旅客多元需求。

全年開放的星光泳池，白天充滿南洋的慵懶度假氛圍，晚上星光熠熠，讓人彷彿置身峇里島。(承萬尊爵渡假酒店提供)

承萬尊爵主推親子友善飯店，建造大型兒童主題樂園，有大型溜滑梯與攀爬遊戲區，可愛的家家酒區、旋轉木馬更擄獲不少兒童的心；樂園內也規劃車道，讓小朋友可開著電動賽車，享受馳騁的樂趣。飯店內最有名的就是走海島風的星光泳池，全年開放的泳池，白天充滿南洋的慵懶度假氛圍，晚上星光熠熠，日夜都美的度假村風情，讓人彷彿置身在峇里島。業者也貼心規劃兒童泳池、幼兒戲水池，讓大小朋友同享戲水樂趣。

寵物旅館貼心 360度全景咖啡廳視野好

頂樓360度全景咖啡廳，為埔里最高的風景觀賞點，埔里美景盡收眼底。(承萬尊爵渡假酒店提供)

考量現代很多家庭都有飼養毛小孩，業者在飯店貼心設置寵物旅館，旅客可在房內電視監看毛小孩的最新狀況，不用擔心出遊旅行，毛小孩沒人顧。而頂樓360度全景咖啡廳，為埔里最高的風景觀賞點，可眺望四面青山環繞，埔里美景盡收眼底。飯店內設置SPA水療區，以及蒸氣室與烤箱設施，舒壓解疲勞。飯店設施兼顧大小朋友、毛小孩，一次滿足親子度假的所有需求。

因應各式需求，承萬尊爵也提供多種類型場所，宴會廳舒適寬敞、設備齊全，最多可容納700人；13樓的劇院型寰宇會議廳或小型精緻的國際會議廳、承萬廳，滿足婚宴、尾牙、公司行號的團體活動。

訂房6000元 享買1送1、贈雙人午茶

近期普發金熱潮夯，承萬尊爵也推出三種普發金相關住宿優惠，即日起到6月30日，雙人入住時尚四人房，平日享有買1送1優惠，入住就送住宿券1張，原價14360元，現在只要6000元，現省8000多元；假日住房原價8980元，現在只需6000元，再附贈價值599元下午茶雙人套餐；另有假日入住尊爵雙人房，原價9680元，限時特惠6000元，附送下午茶雙人套餐。