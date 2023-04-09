江宜蓉（左起）、郭雪芙、楊謹華、林心如、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎今天盛裝出席記者會。（陳俊吉攝）

章廣辰（左起）、劉敬、江宜蓉、郭雪芙、楊謹華、林心如、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、鳳小岳分享露營趣事。（陳俊吉攝）

林心如以總製作人身分，9日率領卡司群楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉以及神秘嘉賓鳳小岳、章廣辰、劉敬盛裝出席TVBS實境節目《光露營就很忙了》記者會，並分享露營期間發生的趣事，林心如透露錄影時因為小酌太開心，甚至喝到斷片，隔天忘了和鳳小岳有約。

鳳小岳擔任《光露營就很忙了》首集特別來賓，向來喜歡小酌的林心如在錄製過程中還喝到斷片，「一起煮飯一定要喝酒嘛！所以喝多了」，鳳小岳跳出來爆料，其實他倆當下有約好隔日回台北一起吃早餐，結果林心如竟然忘記爽約，不過，鳳小岳還是巧遇送完小孩上學的霍建華。

當被問覺得誰在節目中的反差最大？林心如說：「我們彼此私底下都認識，感覺不太出來，應該要給大家看才知道反差。」楊謹華這次露營還把床墊塞進行李箱，解釋因為腰沒有辦法睡比較硬的地方，「我自己去露營的時候也會帶，唯有對這個比較堅持。」

此外，林心如在《模仿犯》中飾演幹練女主播，角色原型是參考主播張雅琴，她則表示：「其實沒有模仿，那時候在寫劇本原型就是雅琴姐，不能說是模仿，只是在致敬。」

而同劇演員江宜蓉的演技也評價兩極，她坦言有看見評論，表示會繼續努力，林心如在旁幫忙說話，認為她表現很好，「不會因為一部戲受到批評就讓我們沈淪下去，還是要看下一部戲。」

而台語歌后「二姐」江蕙8年前告別歌壇後，鮮少出現在螢光幕前，日前在微博流出與霍建華、林心如、王力宏聚會影片，林心如僅表示：「只是私人聚會。」至於為何影片會流出，她則納悶笑回「不知道」。《光露營就很忙了》將於16日在TVBS42、TVBS 精彩台、台視、Netflix 強勢開播。

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