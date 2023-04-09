Bronny James in Team USA’s win



11 Points

4/9 Shooting

4 Rebounds

1 Assist

1 Steal

1 Three

1 Block

O Turnovers

In 21 Minutes @usabjnt | @nikehoopsummit



pic.twitter.com/fUcpGRwY2O — Ballislife.com (@Ballislife) April 9, 2023

9日在波特蘭舉行的「NIKE籃球高峰會」中，美國U19代表隊以90比84力克世界隊，披上國家隊戰袍的詹姆斯（LeBron James）愛子布朗尼（Bronny James），在父親一旁觀戰之下繳出11分、4籃板、1助攻及1抄截，替美國隊的勝利立下了汗馬功勞。

布朗尼穿著與詹姆斯同樣的6號球衣出賽，儘管是替補出場，布朗尼還是搶盡鋒頭，末節關鍵時刻也受到教練信任留在場上，第4節剩下4分54秒，布朗尼投進三分球幫助美國拉開6分領先，讀秒階段的兩顆罰球全部命中，鎖定美國隊勝局。

比賽前半段布朗尼手感不佳，兩記三分球皆落空，中場休息時詹姆斯也給了愛子一些建議，布朗尼說：「就只是說持續照著自己的步調打比賽，因為他知道我的能力在哪，他想從我身上看到這一點。」最終布朗尼並沒有讓詹姆斯失望，「我只是一直努力對自己保持信心，即便一開始狀態不佳，我還是打起精神來，我知道好事總是會到來，因為他總是伴隨著低谷，我對結果很滿意。」

世界隊由11個國家的選手所組成，來自希臘的18歲小將安德列史托約克維奇（Andrej Stojakovic），他的姓氏讓人感到非常熟悉，正是前國王名將佩賈史托約克維奇（Peja Stojakovic）的長子，該場安德列也貢獻14分、4籃板數據，表現不俗。