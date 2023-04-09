2023中華企業射箭聯賽5年開幕周最終日，9日在新莊運動公園陽光草坪續戰，國手雲集的寒舍集團以3比2險勝勁敵新濠建設，彰化銀行與東道主新北凱撒都是4比1過關，封關前取得好彩頭。

寒舍近年用心經營射箭隊，擁有魏均珩、蘇于洋、林佳恩等國手，今年還延攬新生代好手方婉婷，寒舍教練袁叔琪表示，公司一直很支持，也不會給太大壓力，希望選手快樂比賽，「其他隊伍可能是因為年輕人多，我們年紀都這麼大了，還能這麼嗨，不容易欸！」

袁叔琪特別感謝辦理主場日的新北凱撒，「這兩天場邊都很熱鬧，而且在不同的場地辦比賽，可以讓選手加強適應環境的能力，像我們出國比賽也是每次在適應，希望之後常有這種機會。」

寒舍狀況最好當屬東京奧運代表團的林佳恩，開季女子個人、團體3連勝，直到今天的女團才以0比6不敵彭家楙／施孟君／劉詩翎，但她對今天的自己很滿意。

「昨天（開幕賽）的大風是我們今天的助力，沒有昨天的狀況，就沒有今天的冷靜，不然一開始確實有點緊張，不對，應該說超級緊張。」林佳恩笑說，自己因專心讀書，很久沒有大比賽，難掩興奮，「企業聯賽每個女單都是高手，一回來就這麼高張力，有點太刺激。」

原訂2022年舉辦的杭州亞運因疫情延期1年，將於今年9月開幕，未爭取到代表隊資格的林佳恩，最近利用空檔攻讀國立體大博士班，為自己生涯再添一筆履歷。

「想用實驗科學的方式，檢視自己的射箭生涯，不想讓別人覺得我自己只『會』射箭，而是『懂』射箭，如果有機會再拚奧運，應該會是加分的。」林佳恩說。

另一場比賽，首日輪空、陣中都是高中潛優選手的協會青年隊，雖然1比4不敵凱撒，幾乎點點緊咬對手，讓教練劉炳宏點頭比讚，「我們以培訓為目的，整體表現已經很滿意，我總是告訴他們，不要光想著贏，把動作、心態處理好，射出去的箭就漂亮。」

青年隊的男單、男團都將學長們逼到加射，混雙「雙祐配」柯倫祐／風祐築兩位「小高一」學生更是5比4斬斷前輩跨場次5連勝，成為本日驚喜，當中柯倫祐加射時的致勝十分箭展現強大抗壓性。

凱撒把握最後一天主場日，靠著「雷母」雷千瑩女單、女團2連勝領軍，4比1輕取新北市愛山林。因應18日至23日的射箭世界盃土耳其站，企業聯賽將休兵兩周，29日再啟賽程。