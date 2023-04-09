好萊塢男星休傑克曼（Hugh Jackman）以飾演「金鋼狼」一角而為人所知，豈料，近期才宣布將以「金鋼狼」回歸《死侍3》的他，突宣布自己的「基底皮膚癌」（BCC）可能再度復發，並向粉絲宣傳防曬的重要性；不過，他日前公布好消息，表示自己的篩檢結果呈現「陰性」。

休傑克曼4日在個人IG上更新一則影片，指出自己「基底皮膚癌」（BCC）或有再度復發的可能，如今正等待篩檢結果，並提醒粉絲：「拜託一定要防曬，相信我，這就是我25年前未做到的後果，請一定要擦防曬，你未來還有很多美好的時間，一定要注意健康！」

近日，休傑克曼在IG上曬出一則限時動態，以文字寫下：「我的篩檢結果呈現陰性！」感謝大家對我的關心，並再次提醒粉絲：「不論任何季節，要記得擦SPF防曬係數高的防曬乳。」更於昨(8)日再度更新一則短片，曬出自己完好的鼻子，寫下：「難得的場合。」並喝著杯中的飲料。

Instagram Story posted by Hugh Jackman on April 5th, 2023 ❤️❤️ pic.twitter.com/zlZMJaxD2V — Hugh's IG Stories (@hugh_ig) April 5, 2023

此外，據外媒《每日郵報》報導，休傑克曼與他大13歲的妻子黛博拉李福納斯（Deborra-Lee Furness）會在周末時，一同於紐約的海灘上游泳，除了展現出兩人間的好感情，也可想見休傑克曼已擺脫基底皮膚癌的困擾，才能在陽光下享受這段難得的假期時光。

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