告五人今在小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

告五人的「第一次新世界巡迴演唱會『宇宙的有趣』台北場」今（9日）第2場，驚喜請來五月天合唱〈知足〉，告五人直呼受寵若驚、美夢成真，沒想到阿信幽默解釋，其實五月天本來是要拿著各自搶買的票來欣賞，沒想到被邀上台合作：「既然我們當了嘉賓，那5張票能不能退我們錢。」笑翻全場。

告五人今在小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

五月天日前在高雄舉辦演唱會，告五人南下擔任嘉賓，當時他們便在台上力邀師兄擔任小巨蛋演唱會嘉賓，沒想到當場被五月天拒絕說「No」，阿信今說：「後來想想覺得很不好意思，所以今天我們5個人專程來...說NO，今天專程來拒絕的。」再現垃圾話本色，逗笑上萬歌迷。

告五人今在小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

阿信隨後正經表示，對於告五人首度攻蛋表現相當驚訝，「我發現告五人是騙子嗎？看了你們在小巨蛋演唱會的精彩度、穩定度，你們肯定幾百年前就在小巨蛋開過演唱會了」，雲安則直呼簡直是作夢：「因為我沒有想到五月天會在告五人演唱會當嘉賓！然後我們一定會退款，謝謝。」全場笑聲不斷。

告五人攻蛋處女秀，除了斥資6000萬把小巨蛋變成銀河系、帶領上萬歌迷飛向「宇宙九大行星」瞬移星球舞台，場外更搖身一變「哈密瓜遊樂園」，除了人手一支「你要不要變哈密瓜」互動手燈，百萬打造的「告五豬」巨型扭蛋機更是超夯打卡熱點。

告五人今在小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

他們今一登場接連飆唱〈披星戴月的想你〉、〈愛人錯過〉等夯曲，獻上新專輯同名歌曲〈帶你飛〉時，犬青以一身桃紅華麗造型從場中升降舞台現身，整個人緩緩升至3層樓高，延伸至地面的銀色天幕裙擺仙氣十足，並且打造「帶你飛一秒瞬收」機關，長長的裙擺瞬間飛天，讓觀眾驚呼連連。而犬青的漸層亮片短裙請來專門為一代巨星鄧麗君製作表演服裝的縫珠師傅操刀，為了呈現立體的效果，使用了將近20種材料層層疊疊，讓裙子在燈光的照射下變得閃閃發光。

此外，告五人這次開唱還在小巨蛋舞台上首播〈又到天黑〉MV，該MV再度邀請導演姚國禎執導筒，鏡頭將目光轉向一群默默為一場完美演唱會付出心力的幕後工作人員，雲安說：「今天告五人不止3個人，可以說是告300人，是結合眾人之力而成的演出，當然這只是個比喻，成就這場演唱會的人不止300人而已，他們日夜辛勞的辛苦、執著和想像，才有了現在站在台上的告五人。」演唱會在感人氛圍中畫下句點。