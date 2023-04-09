德國第2大城漢堡市多座倉庫今晨發生火警，警消人員提醒居民空氣中恐含毒性物質，約140人被疏散。濃煙飄往市中心方向，並導致漢堡往返首都柏林等城市的長途列車停駛。
北德廣播公司（NDR）報導，火災現場有硫化氫容器，這種物質有毒且難聞，迫使現場警消人員戴上空氣呼吸器。
路透社與美聯社報導，警方發言人表示，大約140人被疏散，目前無法確切說明情況到底有多危險。
消防部門發言人則說，雖然火勢到中午仍未熄滅，他們已稍微降低威脅層級，但民眾應繼續待在室內並緊閉門窗。
相關當局指出，火災起始時間為凌晨4時左右，地點位於漢堡（Hamburg）市區東南方幾公里的羅騰堡索特（Rothenburgsort），且濃煙朝市中心方向飄散。
火災現場聚集多名警消和其他單位救難人員，濃濃黑煙不停上竄，警方發言人稱天空因此變暗，但今天的天氣狀況令人難以確定濃煙量和雲量。
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