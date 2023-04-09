阿妹今晚在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

阿妹今晚在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

張惠妹（阿妹）今（9日）在高雄巨蛋進行第7場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，一連串膾炙人口歌曲後，阿妹驚呼：「哇！今天已經是第七場oh my god。」對於今晚提前於6點開唱表示：「其實這麼早開演一直很不習慣，之前都會笑說我還沒醒，等到醒來已經要結束了，但...我一直都狀況不錯喔。」語畢全場歡呼聲連連。

阿妹有感而發表示，連續舉辦這麼多場演唱會，最辛苦的是精神上的壓力，每天早上驚醒怕自己發不出聲，但每當站上升降台登場，看到滿座的觀眾，整個力量都來了。

其實每場開演前阿妹與團隊都相當忙碌，她每天到現場才決定當晚要挑哪2首唱情歌環節，而10人小組的拍攝團隊，也必須於每天開唱前完成即拍即剪的ASMR高雄日記《愛是唯一》，阿妹感性說：「每一天的主角都不一樣，我在後台換衣服時其實很想到觀眾席來看，但是沒關係，我會把影片留下來，之後慢慢看，這是我們在高雄的印記、一個回憶，大家真的很棒。」場場完成不可能任務的團隊則開玩笑表示每部作品都是「搏命演出的血淚之作」。

圈內好友小S、陶喆、A-Lin、戴愛玲、夏于喬等人今進場欣賞，阿妹說：「今天我很開心，來了很多朋友給我加油，第一個介紹有一位很重要、20年前帶我到美國製作專輯，今天也有唱到，好久不見的陶喆！」隨後幽默問陶喆：「製作人我這樣唱還可以嗎？」看到讓她又愛又害怕的小S，全場跟著音樂即興搖擺show舞蹈，阿妹忍不住笑說：「我還有跟工作人員說不要給她麥克風。」全場歡呼聲爆棚氣氛嗨炸。