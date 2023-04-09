許多人為了愛情會努力嘗試對方喜歡吃的食物。一位19歲女子表示，交往5個月來，她每天都被初戀男友要求，一起吃對方最愛吃的三色豆、香菜，甚至還會每天打一杯「綠豆湯+三色豆混蒜頭和香菜」要她喝，卻不准女子和其他朋友吃飯，讓她直呼「我男友這樣真的還算正常嗎？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，不挑食的男友最愛吃的食物是三色豆和香菜，但男友不只自己喜歡吃，還用為了身體健康著想的理由要求原PO一起吃，每天的主餐都是三色豆炒飯，配菜是三色豆炒蛋+香菜或者其它食物+香菜或三色豆；男友甚至每天打一杯「綠豆湯+三色豆混蒜頭和香菜」，聲稱是媽媽的祕方，可以清除身體髒東西、降火氣、常保身體健康，「我男友這樣真的還算正常嗎？」

原PO提到，其實兩人交往前並未常常一起吃飯，每次吃飯地點都是男友挑選、都剛好有三色豆和香菜，如今細想讓她覺得很可怕；男友甚至5個月來都不讓她跟其他朋友吃飯，在原PO苦苦哀求下，男友才帶她一起去吃日本料理，不過在等待上菜期間，她發現男友似乎會滑有很多女生色色照片的《爆漿公社》，「他是不是打算跟我分手了？他是我初戀，我真的不想跟他分手，但我也不想每天吃三色豆跟香菜，我到底該怎麼改變他比較好？還是我真的只能放棄了？」

對此，許多網友紛紛回應，「還不逃，留著當三色豆批發商嗎？」、「哪來的三色豆變態」、「這是什麼恐怖生活，你居然還有辦法忍受5個月…」、「吃三色豆一律分手」。