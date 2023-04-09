花3億辦婚宴！高雄知名總鋪師娶媳，超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

花3億辦婚宴！高雄知名總鋪師娶媳，超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

花3億辦婚宴！高雄知名總鋪師娶媳，超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

高雄內門知名總鋪師阿隆師娶媳婦，今晚在內門紫竹寺前舉行盛大世紀婚禮，席開168桌，邀請市長陳其邁擔任主婚人，現場政商名流雲集，可說是國內疫情趨緩後南部最豪華的流水宴席，陳其邁祝福新人早生貴子，更不忘邀民眾到內門吃總鋪師辦桌。

花3億辦婚宴！高雄知名總鋪師娶媳，超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

花3億辦婚宴！高雄知名總鋪師娶媳，超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

知名總鋪師阿隆師湯富隆本身是內門南海紫竹寺主委，今天迎娶媳婦，一早新郎湯貴翔乘坐保時捷Macan GTS迎娶新娘，在迎娶車隊中，價值1780萬元的麥拉倫600lt成為眾人目光焦點，另有瑪莎拉蒂等高檔名貴跑車，光如此豪華排場就耗資3億元以上，晚間則是在南海紫竹寺廣場舉辦喜宴，席開168桌。

當地蔡姓里長表示，阿隆師今天迎娶的媳婦來頭不小，是嘉義當地望族，新郎湯貴翔一開始是從路邊攤開始經營總鋪師，如今已蓋店面量產桌菜佳餚，是內門年輕有為的總舖師，2人可說是門當對戶，條件相當速配。

花3億辦婚宴！高雄知名總鋪師娶媳，超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

花3億辦婚宴！高雄知名總鋪師娶媳，超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

知名阿隆師辦婚宴，今天大展身手親自為兒子料理宴席，包括有龍蝦，鮑魚、現殺鮪魚及海鮮大拼盤等，宴席一開始，還有罕見的巨無霸鮪魚表演秀，讓現場貴賓目睹4條大鮪魚現殺做成生魚片供餐享用的新鮮料理。

湯富隆說，身為婚宴辦桌專家，今天兒子娶媳婦，是他一生中最重要的時刻，因此要拿出百分之兩百的力量來全力辦理澎拜喜宴，陪伴兒子完成人生最重要的大事。