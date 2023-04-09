Netflix推出的韓國影集《黑暗榮耀》找來一姐宋慧喬主演，播出後觀看量驚人，更創下超高討論度：除了宋慧喬外其他演員表現也都很有話題性，其中車珠英飾演的空姐崔惠程在劇中上空裸戲，嚇到觀眾，事後澄清只是CG特效。近日車珠英在節目中透露父親看完影集還沒聽她解釋，就氣得直接出家門，讓她很無奈。

《黑暗榮耀》不只讓宋慧喬成功在創演藝事業新巔峰，也捧紅一大票演員，飾演「霸凌五人幫」之一崔惠程的車珠英，因為有「上空裸戲」讓她廣受討論，日前錄製節目《全知干預視角》時，分享父母很反對她當演員，當初先斬後奏，開始拍戲後才告知雙親，讓他們氣到狂勸她放棄，回美國像平凡人一樣工作。

車珠英在節目上透露，父親看完《黑暗榮耀》後，不聽她解釋氣得走出家門。（圖／《黑暗榮耀》劇照）

車珠英沒有理會父母的反對，繼續朝演員路努力，而不久前《黑暗榮耀》播畢後，她的父母也把影集看完，儘管她事先打預防針「有裸露戲碼」，還預告會向他們說明真相；但車珠英的父親看完後，沒有等她解釋，就氣得轉身走出家門。

其實車珠英在影集播出後，在一次受訪時被問到裸戲，她解釋露胸的情境是靠替身和CG特效處理，而這場戲也是與編劇、導演討論過，且認為是必要的，因為劇中崔惠程只有身體可以炫耀，「所以沒有比起脫衣露身材，更能讓其他朋友們羨慕的」。