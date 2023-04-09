台灣啤酒英熊職業籃球隊9日為主場移師輔仁大學中美堂的第2場賽事，對手是高雄全家海神，雖以47比47打平結束上半場，仍憑藉團隊攻防兩端的配合，最終99比87贏下主場勝利，目前還有機會可以超越海神成為例行賽排名第3球隊，也可跳過季後挑戰賽。

上半場台啤英熊面對高雄全家海神的賽況十分膠著，雙方比分一來一往僵持不下，本土球員與外籍球員把握進攻籃板與罰球表現，上半場團隊以短暫平手進入中場。下半場台啤英熊一度比分落後，面對高雄全家海神的攻勢毫不退讓，整場展現團隊合作，更掌握近80%的罰球命中率奪下主場2連勝。

英熊總教練楊志豪在賽後記者會上提到：「上一場面對高雄全家海神，被攻下了109分，本場次僅能讓對手拿下87分，今天賽事在防守的處理做得不錯，團隊的防守持續強化，來面對後續的賽事。」比賽雖以勝場作收，但團隊在三分球的表現上未能正常發揮。而隊長蔣淯安賽後記者會上提到：「今團隊表現漸入佳績，期盼調整到先前的狀態，面對季後賽。」

今日「Cheer Up」主場周更邀請「Up直播」的直播主依寶Lai 賴茟琳擔任超級英熊，進行賽前演唱。而開球嘉賓則邀請身為「小調啤」與「Up直播主」雙重身分的蘿拉來為主場賽事揭開序幕。台啤英熊移師輔仁大學中美堂的第2場主場賽事收下主場2連勝。下場賽事15日客場對戰台中太陽。