第51屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽宣傳組名人表演賽星光熠熠，除了賽事宣傳大使、東京奧運羽球男雙金牌李洋／王齊麟，還有多位非羽球項目的奧運菁英選手共同參與活動，包括2020東京奧運舉重金牌郭婞淳、柔道銀牌楊勇緯、空手道銅牌文姿云、體操選手蕭佑然、射擊選手楊昆弼，以及2022世界女子拳擊錦標賽金牌選手林郁婷，場面相當熱鬧。

郭婞淳為表演賽開球輕鬆打了幾拍，楊勇緯、文姿云、楊昆弼等國手們也都下場體驗自己專業項目之外的羽球，楊勇緯半開玩笑說想接看看王齊麟真正的殺球的威力，因為自己喜歡挑戰、體驗不同事物；看起來有底子的楊昆弼則透露，自己國小因興趣打過羽球，不過後來接觸射擊加上自己國中發育塊頭變大，在羽球場的速度不夠快，在選擇要繼續發展的運動專業項目投入射擊，而射擊平常都在公西靶場集訓，有時也會在有挑高的1樓大廳打羽球調劑一下。

李洋、王齊麟在進駐國家運動訓練中心期間，和許多國手都有交流，便幫忙清晨盃主辦單位全民羽協，邀請幾位平常對羽球有興趣的國手來參加，很感謝大家都在接下來要爭取巴黎奧運資格密集出賽前的空檔，答應親自出席，李洋也表示，看到戴資穎說自己計劃打到明年底，他也心有戚戚焉，「從18歲高三養傷回到球場後，又賺了這麼多年在球場上的時光，自己同樣珍惜，現在我也有老師身份，有給人生規劃設目標，若能再爭取到巴黎奧運資格，預計也是我球員生涯最後一次奧運。」

在舉重場舉起沈澱槓鈴的「舉重女神」郭婞淳，為清晨盃表演賽開球打了幾拍球，郭婞淳笑說打球還是有好勝心，不過還是以不受傷為前提小試身手就好，接下來會去韓國移地訓練，今年重點賽事就是亞錦賽，以及9月的世錦賽和亞運，明年就是亞錦賽跟奧運，對於運動選手生涯規劃，她認為會視身體狀況衡量是否退休，如果能繼續，還是想繼續舉下去，目前29歲的她也開玩笑說，有感受到年紀增長的影響，過去訓練會狂衝，現在就是做到點、不會太勉強自己。