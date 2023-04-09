中國大陸在總統蔡英文出訪結束後，便宣布軍演。而蔡英文8日中午設宴款待美國眾議院外交委員會主席麥考爾後，便回到總統府聽取簡報。對此，前大使介文汲9日就表示「這不是一個處理事情的方法，這樣的不重視，這真的是讓我們深刻感覺到『不寒而慄』」，引發討論。

介文汲9日在網路節目《新聞大白話》中表示，他有很多朋友看到蔡英文臉書上的照片後驚呼「老天啊！環台軍演是攸關我們2300萬人民生命財產安全的一件大事，沒看到一個穿軍服、懂軍事的人坐在那邊，坐在那邊的人也不知道何方神聖，在那邊好像不當一回事」，這讓介文汲認為，「這不是一個處理事情的方法，也不是讓台灣老百姓願意看到的政府團隊，是如此不專業、這樣的不重視、這樣的缺乏足夠的警覺心，來面對台灣老百姓整個生命財產安全的問題」。

介文汲認為，「這一次訪美，蔡英文如果說認為她是一種外交成功，倒不如說，這次她在美國能夠見到麥卡錫，基本上是台灣跟美國關係往下走的很明顯的例證，之後只要中國大陸跟美國的交涉越來越強硬，我覺得台灣的利益會不段被犧牲」。

介文汲也坦言，「蔡英文在這樣的情況下只有一條選擇，就是抱緊美國大腿，但現在看起來美國並沒有把她當一回事，反而把它當作一個籌碼跟中國大陸交涉用」。介文汲最後更說，「蔡英文被出賣還事小，背後代表的是我們台灣2300萬人民的財產，隨時會被美國人丟到談判桌上，當籌碼打出去的話，這真的是讓我們深刻感覺到『不寒而慄』」。