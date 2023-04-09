經過連續兩天激烈賽事，台北市立大學運動健康科學系游政憲榮獲大專菁英健美先生。（王志偉攝）

112年度全國大專菁英賽暨亞洲盃健美健身錦標賽國家選手選拔賽，最後由台北市立大學搶下團體組冠軍，台南應用科技大學、台灣體育運動大學分別獲得亞軍及季軍。（王志偉攝）

112年度全國大專菁英賽暨亞洲盃健美健身錦標賽國家選手選拔，一連兩天在花蓮中華國小登場，來自全國各大專院校健美健身226位好手同台較勁，最後由台北市立大學搶下團體組冠軍，台南應用科技大學、台灣體育運動大學分別獲得亞軍及季軍。

因每位學生表現優異，強度非常高，民眾也看得直呼過癮，在個人表現部分，分別由台北市立大學運動健康科學系游政憲同學榮獲大專菁英健美先生、國立嘉義大學張桀睿榮獲形體先生。

中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲表示，這場花蓮難得一見首次舉辦的健美比賽，要感謝花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、理事長汪錦德全力支持與鼓勵，還有花蓮縣健美委員會主委蕭江宗元，對於在地健美健身的熱情推動，讓體育配合觀光創造雙贏效益，也落實許安進理事長指示的全民愛運動，活力擁健康目的。

陳緯哲提到，每年上半年由協會主辦的大專菁英賽，與下半年由中華民國大專校院健美委員會主辦的大專盃，皆為官方核備賽事，對於獲獎的參賽同學們面對現今多元的升學管道中，都能有加分的作用，期許同學們朝健康的體態持續精進努力。