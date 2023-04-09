根據美國國防部在4月4日發布的援助烏克蘭的軍事裝備清單，有一款名為Altius-600M的巡弋滯空彈藥 (Loitering Munition)也在其中，該型彈藥全重僅13公斤，可以由步兵攜帶，飛行距離長達440公里。它才剛問世不久，就投入烏克蘭戰爭尋求實戰機會。

陸軍識別(Army Recognition)報導，烏克蘭收到的是美國「安杜里工業公司」(Anduril Industries)生產的Altius-600M滯空彈藥，這型武器在4月3日才剛剛發布示範影片，展示它摧毀一個貨櫃目標的威力。

ALTIUS-600 Loitering Munition

據該公司的介紹，ALTIUS-600有著同類型武器中，最佳的射程、有效載荷和續航力，射程達到440 公里，遊蕩的飛行時間超過4小時，這種長射程和遊蕩時間，帶來極好的戰場靈活度，可以執行長時間的監視和偵察，也能在時間用盡後攻擊目標。無人機重量13.15公斤，相對輕便，容易攜帶。

Altius-600可由機動越野車發射。(圖/Anduril Industries)

Altius-600 機身細長，具有流線外型，機翼相對較短，後部有個倒V 型尾翼，可在飛行過程中提供穩定性和控制力。採用後部螺旋槳推進器，機身主要是白色的，在白天飛行時，不易被發現。