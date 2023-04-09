Kodai Senga, 85mph Ghost Fork.



5th K thru 2. pic.twitter.com/dQvBJ9hGGt — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 8, 2023

日本強投千賀滉大殺遍日職的鬼神指叉球，搬到大聯盟來一樣管用，9日千賀面對馬林魚打線斬獲6次三振，其中5次由招牌指叉球所貢獻，根據美媒《SNY》報導，千賀滉大在大聯盟生涯前2場先發，一共飆出14次三振，在大都會隊史僅次於「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）的18次。

第2次面對千賀滉大，馬林魚還是找不到攻略他的方法，遭到指叉球耍得團團轉，只在第6局靠著奇松（Jazz Chisholm Jr.）陽春彈開張，千賀滉大最終留下6局失1分飆6K，順利取得開季2連勝，防禦率僅有1.59，儼然成為大都會陣中最穩定的王牌。

千賀滉大在大聯盟的前2場比賽累積14次三振，與麥茲（Steven Matz）並列大都會隊史第2，紀錄保持者則是大聯盟生涯拿下50勝的哈維，2013年首度入選明星賽，隔年拿下生涯單季最高的13勝，哈維以動輒100英哩的火球聞名球壇，不過近年因傷表現低迷，目前哈維仍然處於待業狀態。

該場貢獻2分炮的阿隆索（Pete Alonso）對初來乍到的千賀讚譽有加，「他非常融入團隊的氣氛，這一點真的很特別，除了他在場上的表現，面對工作時的紀律和態度，讓人記憶深刻。」總教練休瓦特（Buck Showalter）也跟著附和，「他想證明懷疑他的人是錯的，但這裡肯定沒有人會質疑他，他非常注重團隊，球員們很快地就被他吸引。」