東部戰區軍演呈全面鎖島佈勢 傳遞懲戒「臺獨」強烈訊號

中共解放軍東部戰區於近日在台灣海峽和台灣北、南、東3個方向海空域組織環台島戰備警巡，以及「聯合利劍」演習。大陸國防專家表示，此次全軍兵種聯合行動，要塑造「全向圍島懾壓」態勢，山東艦航母編隊出第一島鏈進行部署，戰巡、演習相結合可能會成為共軍今後懲戒台獨分裂勢力的新模式。

據《中新社》中共解放軍東部戰區組織為期4天的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，並聲明是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。大陸國防大學國家安全學院副教授張弛指出，戰巡、演習各有特點，兩者合二為一、利劍出鞘、聯合奪權，形成圍島之勢，對台獨分裂勢力的震懾力更強。

張弛認為，環島戰略警巡目標指向非常明確，從多個方向全面逼近台島。通過演訓部隊發佈的圖片或視頻，可以清楚地看到台灣島中央山脈以及台灣島近岸一些標誌性建築，可見戰巡進逼的力度非常大。

張弛表示，驅逐艦、護衛艦等海上力量從台灣海峽和北、南、東4個方向同時進逼，共軍在多個領域進行強力支援，這種模式可能會成為今後懲戒台獨分裂勢力的新模式。

東部戰區8日公佈的信息顯示，東部戰區聯合作戰指揮中心下達指令後，戰區陸軍遠程箱形火箭砲，海軍驅護艦、岸導突擊群，空軍殲擊機、轟炸機、特種機，火箭軍常導火力單元等任務兵力快速向預定區域機動集結，岸海空網電對抗力量，全程展開電子偵察、干擾壓制等支援行動。

張弛分析稱，此次演習整體可概括為3個「大」：大範圍戰場批次部署、大規模聯合懾打行動、大區域立體封控奪權。這是一次要素齊全的全軍兵種聯合作戰演練，演習實戰性極強。從演習兵力部署來看，解放軍海空兵力抵近台島西岸、南北兩端與東部，目的是形成四面合圍、全向鎖島、全面壓制的態勢。

張弛表示，山東艦參與環島演練是這次行動的一大亮點。山東艦航母編隊出第一島鏈進行部署，佔據西太平洋咽喉要道，可以發揮海上屏障的作用，形成「外阻內封」：對外阻擊外部干涉勢力，對內封鎖台獨分裂勢力，形成力量部署。可以預見的是，今後中國航母編隊將更頻繁地走向遠海，成為維護地區和平、台海穩定的大國重器。