由於東北季風減弱，明（10）日僅東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，各地氣溫逐漸回升。氣象局表示，未來北部、東部天氣是春天孩子面、時晴偶雨，中南部則是白天稍熱。
氣象局指出，明天各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，北部山區也可能有零星短暫雨；溫度方面，由於風向轉為偏東至東南風，各地氣溫持續回升，預測各地低溫約17至20度，高溫方面，北部及東半部約24至26度，中南部地區27至29度。
氣象局分析，周二（11日）水氣持續較少，各地多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨；周三（12日）東北季風稍增強，大台北、東半部地區、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
周四、周五（13日、14日）環境偏東風至偏南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，西半部山區亦有零星短暫雨；周六（15日）東北季風稍增強，迎風面北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周日（16日）各地為多雲到晴。
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