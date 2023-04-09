全台最低碳LIVE音樂直播路跑「羅布森台中伴城路跑」9日清晨5點55於台中中央公園起跑，延續去年伴城路跑的低碳與友善關懷的理念，今年首度將路跑結合音樂，主舞台現場邀請3組表演嘉賓以現場演唱不插電的方式表演，並以透過Youtube同步將現場收音直播，是跑者們首次體驗到現場直播的音樂路跑。

台灣長跑女將謝千鶴與4位輪椅運動選手林益州、洪煜森、楊明宏、林政逸，代表進行運動員宣誓，力求運動平權與無障礙的友善社會共榮，為半馬組別的公益跑者與一般跑者們領跑。

在天氣極佳狀況下，跑者們也都跑出好成績，一般選手部分，半馬男子組詹世顥及半馬女子組謝千鶴分別以1小時15分38秒及1小時21分16秒得到總排名第一；健跑男子組周義雄以47分22秒拔得頭籌，馬素惠則以57分14秒獲得健跑女子組的冠軍。

公益選手有許多視障陪跑員及視障跑者一同參與，半馬男子組盧家暉以1小時22分58秒奪冠，半馬女子組溫祐靖則以2小時03分07秒奪得第一；健跑男子組周柏宏及健跑女子組李紹慈則分別以1小時04分13秒、1小時04分24秒分別拿下該組第一。

羅布森升降椅代言人吳念真表示，身障者需要的不是同情或是獨特的照顧對待，另一個角度來看，是順應著當下的狀態讓他們融入大家的生活，像是春天了就一起去看花，時節到了就一同去賞鳥，如同這場路跑賽事給予了他們一個能夠走出戶外的選項，身障者與其家人們能夠在這個友善的場域裡自在的跑步運動，享受不特別卻平凡的自在，這才是友善社會的真正價值。

羅布森股份有限公司董事長汪世旭提到，羅布森是對環境、社會、人群友善的企業，很高興民眾都十分支持台中伴城路跑，一起傳遞「陪伴與相伴」的溫暖理念。