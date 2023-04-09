知名作詞人李坤城在2012年認愛小40歲林靖恩，消息曝光後相差40歲的「爺孫戀」受到大眾關注，更造成輿論，但兩人仍穩定交往剛滿10周年。豈料，去（2022）年才駁斥重病一說，表示身體一直很健康的李坤城，他的兒子今（9）日透露他癌末躺在病床上奄奄一息，而林靖恩野在臉書證實李坤城辭世，享壽66歲。

66歲的李坤城去年被爆出病重，朋友們都急著到他老家探望，但本人隨後跳出來闢謠，與林靖恩一起去打疫苗，身體都很健康，還強調平時生活少油、少糖、少鹽，還常補充蔬菜水果，又會跑步運動，更甜蜜喊話，「要保持身體健康，才能和靖恩相處久一點」。

豈料，過了一年李坤城卻驚傳病危，據《ETtoday新聞雲》報導，李坤城兒子今日清晨在臉書發文，指出「如今他癌末躺在病床懨懨（奄奄）一息」，但沒有明確指出是否在說李坤城，讓外界更好奇李坤城現在是否還在人世。

而林靖恩今日晚間也在臉書上證實李坤城昨（8日）晚病逝，享壽66歲；林靖恩透露李坤城在醫院對抗病魔7個月，到最後聽著她的碎念離開，也感慨地寫下，「十年一刻，一刻三個時辰」，因為今年他們才交往剛滿10周年，如今天人永隔。