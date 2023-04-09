72歲香港資深男星李龍基有「TVB御用皇帝」的別稱，近年來與小36歲的女友王青霞（Chris Wong）認愛後，爺孫戀感情日漸甜蜜，過往不僅自曝已將名下7套房都轉自妻子名下，Chris近日更曬出將紙鈔塞滿名牌包的照片，遭疑是炫富引發網友討論，而今(9)日稍早，Chris也親自發文回應了。

李龍基女友Chris近日在IG上高調曬出多張照片，只見畫面中一個名牌手提袋裡，塞滿了一疊疊紅色紙鈔，一個不夠還拿出第二個包包裝，並寫下：「你的努力耕耘，我不介意把手帶的空間全部騰出來給你塞滿。」此舉被網友解讀是炫耀男友財富的行為，在網上掀起熱議。

對此，Chris於今日稍早之前在IG上更新一則限時動態以及貼文，表示：「想認真澄清一下。」指出之前發的圖文都是朋友所有，直言：「感覺有趣，才會圖文照搬。」沒曾想會引來網友誤會，並對大家致歉，不過，她也於文末對網友呼籲：「請停止謠言和惡意謠言，感謝！」希望能止息風波。

事實上，李龍基近期才宣布將於今年和小36歲的女友或將選擇低調，不擺酒席的方式步入婚姻的殿堂，並指出：「自己的子女都長大了，且有各自的家庭，不需要我的財產，因此我名下的7套房子以及個人財產都將轉給女方。」更透露因疫情原因而未赴大陸「見家長」一事有些可惜。