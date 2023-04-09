民進黨內湖、南港區立委高嘉瑜爭取連任，卻面臨台灣基進台北市黨部主委吳欣岱挑戰，上演港湖女神之爭，黨內近期拋出兩人應進行初選，決定誰能代表泛綠陣營出戰港湖。對此，高嘉瑜9日受訪表示，她贊同以民調整合，避免保送國民黨，也不忍港湖再度變回綠營的萬年艱困選區。

吳欣岱昨舉辦內湖服務處開幕茶會，前衛福部長陳時中、前內政部長徐國勇、前立委姚文智皆出席，外界認為，泛綠陣營恐在港湖區面臨分裂。

與高是昔日同事的資深在地議員李建昌今日指出，吳欣岱是泛綠陣營一股重要力量，綠營大咖禮貌性地參加開幕茶會，是種示好動作；為了台灣大局，她認為高嘉瑜與吳欣岱應該進行一次初選，決定港湖區誰代表泛綠陣營競逐此席。

對此，高嘉瑜表示，近日港湖區立委選情，一日多變，國民黨本來說不選的，突然改變決定又要選了，當然不是因為自己腳受傷；港湖一直以來都是綠營的艱困選區，國民黨近日發覺這次參選的組合，非常可能演變成「國民黨被直接保送」的結局，正因為預見了保送，所以國民黨才人人搶著要選。

高嘉瑜指出，所羅門王在裁決兩位婦人爭子的過程，使用了智慧，以「真正的母親絕對不忍孩子受到傷害」為判準，做出了明智的決斷。她表示，如同所羅門的審判，如果真心希望為了台灣守護、建設港湖，必定絕對不忍讓港湖再次退回綠營萬年艱困選區的境地；因此認同李建昌議員的倡議，願接受整合民調，避免國民黨直接被保送、增加任何國民黨在未來立院過半的可能。