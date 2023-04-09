112年謝國城盃全國青少棒錦標賽第2天，南投縣代表隊三光國中頂住比賽尾聲被追平比數的壓力，7局上勞恩曼格格敲出致勝安打，下個半局田伯軒守住1分差成功關門，終場以8比7力克台北市代表隊大理高中國中部，驚險取得2連勝，下一戰將在10日和屏東縣代表隊伍爭搶A組勝部冠軍賽門票。

南投縣前4局一度取得7比0領先，但6局下在被台北市靠著2次守備失誤連取4分，好在埋伏在第9棒的勞恩曼格格，7局上把握得點圈有人的契機，2人出局時敲出中外野長打，送回二壘上的致勝分，勞恩曼格格直呼當下很興奮，因為是生涯第一次勝利打點，原本他對打擊沒有信心，但這場比賽狀況好，也很享受和投手之間的對決。

南投縣教練余坤翰透露，因為勞恩曼格格平時是助攻型打者，所以原本考慮讓他突襲短打，最後決定開綠燈，是覺得該給隊上態度最認真的球員一個表現機會，「他身材沒那麼高大，但是對棒球的理解，以及抗壓能力都很好，尤其態度值得很多球員學習。」

另一場A組敗部的賽事，高雄市代表隊忠孝國中和苗栗縣代表隊苗栗國中短兵相接，一度落後3分的高雄市，靠著4局上9分大局扭轉情勢，終場以16比3，6局打完提前結束比賽。