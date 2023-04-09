桃園璞園領航猿9日主場迎戰福爾摩沙台新夢想家，開節以強悍防守壓低對手得分，團隊攻勢多點開花，於上半場取得16分領先，易籃後，靠著穩定的火力輸出，維持領先優勢，終場以97比84擊退夢想家，總算終止近期9連敗。

收下睽違已久的勝利，領航猿總教練卡米諾斯感性說道：「在談這場比賽之前，我想先表達對球迷的感謝，在過去輸球過程中，他們仍給予許多鼓勵。」他指出一開賽就展現強勢防守，以防守帶動進攻是收下勝利的關鍵，他也相當肯定球員上場皆有得分能力，打出一場團隊的好球，更特別讚許林正於第四節一對一防守的努力，不讓對手輕易得分。

而本場拿下11分3籃板1抄截的李家慷同樣將勝利歸功於團隊的努力，他說：「昨天差一分的比賽，沃許本流下不甘心的眼淚，更激發我們這場渴望勝利，全力以赴一定要拿下來的野心。」

連兩場比賽都繳出得分上雙表現的關達祐，拿下今日本土最高15分，終止敗仗對於球隊來說，他認為稍稍釋放壓力，「團隊陣中多為年輕球員，對我們而言這都是學習的養分。」對於自己的好表現，他依舊表示上了場就是盡全力做好教練交代的任務，也期許自己能找回過往的感覺，穩定的上場幫助球隊拿下每場勝利。

4月領航猿主場打造「領航遊樂園」，今賽前舉行Pilots Crew同樂會，讓球迷與女孩一同玩遊戲拿好禮，共度歡樂周末，今日韓國女籃的超人氣球星同時也是今年WKBL雙料MVP的金丹飛與台灣登上奧運女籃第一人的許筱彤到場觀賽。

首次體驗台灣職籃氛圍的金丹飛，對於球員進球後帶動球迷鼓譟的互動感到印象深刻，對整體看球氛圍相當加分，下場主場14日將對戰高雄17直播鋼鐵人，也是領航猿本季例行賽最後一場主場賽事，邀請球迷來到桃園巨蛋為領航猿加油，一同飛行捍衛領空。