去年宜蘭縣消防局抓到的玉米蛇。（宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會提供／吳佩蓉宜蘭線傳真）

前年宜蘭縣消防局抓到的牛奶蛇。（宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會提供／吳佩蓉宜蘭線傳真）

去年4月18日在宜蘭自強號火車上抓到的蟒蛇，就是交由專門飼養奇珍異獸的蘭陽綠野工作坊照顧。（吳佩蓉攝）

近年來國人喜愛飼養寵物蛇，以小型、無毒、溫馴為主，多為加州王蛇、玉米錦蛇、球蟒等品種，但今年宜蘭寵物蛇逃脫跟棄養比例較去年相比增加許多；宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明呼籲，飼養前先評估自己適不適合養，不要一昧追求流行隨即棄養或沒有用心照料使牠逃脫。

依據永續再生發展協會統計資料顯示，2021年抓到2隻外來種寵物蛇，2022年就出現4隻，另去年1月至3月都未出現寵物蛇的蹤影，今年3月馬上抓到1隻加州王蛇，可見飼主持續增加中。該會呼籲，飼養前先評估適不適合，不要當下覺得可愛，長大就膩了、棄養牠；另應時時注意寵物蛇是否有逃脫的機會。

王俊明表示，一般寵物蛇以小型、無毒、溫馴為主，目前出沒在宜蘭的有玉米蛇、加州王蛇、牛奶蛇和綠樹蟒，通常都在民宅附近或騎樓處發現，有可能是自行逃脫或遭棄養；一般抓到寵物蛇不會野放，會帶至動植物防疫所依照縣府的作業流程，先公告尋找飼主，如無人認養，將媒合相關團體代養。

宜蘭動植物防疫所所長卓盟翔表示，根據動物保護法第14條，若收容動物無從辨識身分，或經寵物登記、其他可資辨識的資料通知原飼主，自通知之日起超過7日未領回者，動物收容處所得公告民眾認養，或予以絕育和其他收容管理的必要措施。

卓盟翔指出，因寵物蛇飼養門檻較高，一般人沒有相對的設備無法照料，遂不開放認養，會評估相關協會或團體做代養的動作；像是去年4月18日在宜蘭自強號火車上抓到的蟒蛇，就是交由專門飼養奇珍異獸的蘭陽綠野工作坊照顧。