海鮮大拼盤。（林雅惠攝）

焗烤小龍蝦。（林雅惠攝）

現切黑鮪魚生魚片。（林雅惠攝）

五層水果塔。（林雅惠攝）

冰淇淋甜筒點心。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁也受邀到現場當主婚人。（林雅惠攝）

高雄知名總鋪師阿隆師娶媳婦，3億超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

高雄知名總鋪師阿隆師娶媳婦，3億超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

高雄知名總鋪師阿隆師娶媳婦，3億超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

高雄知名總鋪師阿隆師娶媳婦，3億超豪華辦桌曝光。（林雅惠攝）

今(9)日晚間，高雄內門知名總鋪師阿隆師娶媳婦，選在內門紫竹寺前舉行盛大世紀婚禮，席開168桌，也邀請市長陳其邁擔任主婚人；這場婚禮不僅有保時捷Macan GTS迎娶新娘，還有價值1780萬元的麥拉倫600lt成目光焦點，而婚宴的菜色也相當豪華海鮮大拼盤、焗烤小龍蝦、黑鮪魚生魚片、五層水果塔等，現場還有「巨無霸鮪魚表演秀」，讓到場貴賓親眼目睹4條大鮪魚現殺做成生魚片，「阿隆師」湯富隆也表示要拿出百分之兩百的力量來全力辦理澎拜喜宴，陪伴兒子完成人生最重要的大事。