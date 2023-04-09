台中市西屯區今（9）日晚間8時許發生停電事故，甘肅路與寧夏路商家、住戶無電可用，台電指出，停電原因為饋線跳脫，總計影響3587戶，其中2633戶於1分鐘內轉供復電，剩餘954戶經搶修，於21時3分全數復電。

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