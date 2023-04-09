奈及利亞官員和警方今天指出，貝努埃州（Benue）本週有2起槍手攻擊事件，造成至少74人喪命，最新衝突發生在牧民與農民之間頻傳暴力情事的地區。

路透社報導，隨著人口增長導致農地面積擴大，排擠了牧民放牧牲口的空間後，因此暴力衝突近年來逐漸增加。

貝努埃州警方發言人阿涅涅（Catherine Anene）說，4月7日晚間至8日早晨，在古瑪（Guma）地區一處國內流離失所者的營地發現了28具遺體。

目前還無法確定攻擊事件的起因。目擊者指出，槍手抵達之後便開始射擊殺害多人。

同樣在貝努埃州，奧杜波（Otukpo）地區的官員告訴路透社，偏遠的烏莫吉迪村（Umogidi）5日一場喪禮上，發生了疑似牧民開槍射殺當地村民的事件。

貝努埃州州長的安全顧問亨巴（Paul Hemba）表示，這起攻擊事件發生後，找到了46具遺體。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）今天透過聲明譴責「最近貝努埃州烏莫吉迪社區數十人遭殺害的事件」，並指示保安部隊加強受影響區域的管控。

貝努埃州位於奈及利亞的「中間地帶」（Middle Belt），地處穆斯林占多數的北方與基督徒占多數的南方交接處。

土地使用的相關爭端在奈及利亞「中間地帶」尤其棘手，因為當地農民與牧民之間的問題常跟民族與宗教分歧交疊。