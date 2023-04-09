國防部備戰影片曝光 岸置雄二飛彈待命 無人機監控蘇州艦

國軍備戰影片

國防部今（9）日晚間再度發布備戰影片表示，面對中共東部戰區持續在臺灣周邊軍演，衝擊我國及區域安全，國軍始終沉著冷靜應對，以訓練為著眼應處敵情。地面部隊落實正常戰備演訓；陸基防空飛彈、制海飛彈部隊提高警覺，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則適切應處。

國防部強調，國軍將全般掌握敵情動態，守護民主、守護主權、守護國土！

國防部這次備戰影片中，首次曝光無人機監控蘇州艦的動態影像；另外，岸置雄二飛彈也待命。據了解，機動飛彈車已緊急開拔到墾丁海岸部署。