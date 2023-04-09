中國大陸從8日至10日在台灣本島周遭組織「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，而這一次解放軍的「火箭軍」也在軍演行列中。對此，前大使介文汲9日就表示，「中國大陸基本上參與的部隊就是陸、海、空，還有火箭軍都有參與，所以他要制空、制海、制電訊，這三種渡海戰爭需要的軍事能力，都藉這次來演練」，引發討論。

介文汲9日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「這次蔡英文給中國大陸一個很好的藉口，師出有名，進行了一次圍島軍演，中國大陸大概圍島或是武力解放台灣，有很多的作戰方案，這次剛好藉這個機會做一次集體的演練、實戰演練」，介文汲更指出，「中國大陸基本上參與的部隊就是陸、海、空，還有火箭軍都有參與，所以他要制空、制海、制電訊，這三種渡海戰爭需要的軍事能力，都藉這次來演練」。

介文汲也提到，「共機超越中線是家常便飯，只是架次多一點」，而中國大陸的太原艦船身上，有74個垂直導彈發射井，可以發射各型的導彈，「所以現在出現在我們外海24海里左右，這已經是兵臨城下的感覺了，這已經是兩岸關係惡化的一種展現」。