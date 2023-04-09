美國銀行業首季財報14日在摩根大通、花旗、富國和PNC等巨擘掀開序幕成焦點。矽谷銀行等引起的風暴趨緩但仍困擾市場，讓地區銀行財報備受注意。外界關心銀行的存款規模、資產流動與壞帳準備金等是否有異動。

第一共和銀行（First Republic）13日率先公布財報。本來市場不重視這些地區銀行財報，但3月銀行業危機期間，第一共和等多家地區銀行被估計有倒閉風險而受關注。

17日公布財報的有嘉信理財，和地區性M&T銀行。18日高盛、美國銀行和紐約梅隆銀行。19日摩根士丹利和美國合眾銀行。20日除了五三銀行（Fifth Third）外，還有地區性的鑰匙銀行（KeyBank）。

外界認為首季財報是銀行業恢復市場信心的關鍵。3月危機勾起投資人對2008年金融危機的恐慌。當第一共和爆發擠兌，摩根大通等家銀行巨擘立即合力存入300億美元讓其逃過一劫以免恐慌擴散，但市場憂慮仍未消除。

由於銀行危機恐慌集中在地區性銀行，促使民眾把存款轉向被視為財務強健的大銀行，令地區銀行財報反成焦點。

專家認為財報觀察重點在銀行存款和資產負債表健全度，以了解銀行資金是否繼續流出，和財務是否穩定。銀行的商用不動產曝險備也受關切，企業因景氣轉弱而裁員和削減投資，會影響商用不動產和相關貸款。

衰退憂慮和信貸緊縮，令人關心銀行會否壞帳增加而影響獲利。外界估計摩根大通、美銀、富國、花旗、高盛與摩根士丹利等首季壞帳準備金共68億美元，遠高去年同期28億美元。

投資研究機構Zacks策略師瑞涅克（Tracey Ryniec）預期標普500企業首季獲利年跌9.7％，但銀行業是今年少數出現獲利成長的產業，像美銀獲利可望成長5％。