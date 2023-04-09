民進黨2024立委選戰，台北市第2選區（大同、士林），台北市議員王世堅堅決挑戰綠色友誼連線立委何志偉。 媒體人吳子嘉認為，王世堅在全民調如果沒有藍軍支持，王世堅初選一定掛。

針對王世堅的選情，吳子嘉今(9日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，王世堅在全民調如果沒有藍軍支持，他今天保證王世堅初選一定掛，也就是，藍軍若退出，王世堅怎麼選都比不過何志偉。

吳子嘉接著指出，王世堅的力量來自於藍軍，把所有民調拿來分析，王世堅有來自藍軍2倍到3倍支持的量，大於何志偉。目前王世堅、何志偉兩人還在PK盤。

吳子嘉認為，會有一股反賴的力量，因為副總統賴清德在台北罩不住，相對英系和正國會，新潮流在台北是屬於最小的派系，而這股反賴的力量在初選時爆發，是在挑戰賴清德的權威，賴清德2月、3月底的民調下滑，就是被初選搞掉的，也就是內鬥，而內鬥還會繼續發展。民進黨有一股人會擔心，新潮流拿到力量、賴清德當選總統以後，會開始清算，因此若有鞏固的力量在，就會去對抗。