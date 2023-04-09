中共軍演，愛國者飛彈部署台北都會區強化防空。（國防部提供）

陸軍542旅官兵完成整備，派遣戰備部隊至應援目標，執行戰備偵巡訓練。（國防部提供）

面對中共軍演，軍聞社今天報導，空軍防空部隊擔任防空警戒任務，官兵始終保持高度警覺、加強戒備，無負守護國家安全的責任。防砲部隊官兵操作35快砲及天兵雷達，用堅實的戰備整備，全天候守護空防安全；飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈能力，強化防空及突發狀況應處。

同時間，各飛行部隊亦持續執行戰備巡弋。受命後飛行員立即著裝，與地勤人員進行飛行前檢查；隨後，戰機滑出機堡、起飛，依令執行空中戰備巡弋任務，展現捍衛領空的能力與決心。

此外，第三作戰區官兵今日持續戮力各項戰備任務，鍛鑄守護美麗家園的堅強戰力。軍聞社報導，今日清晨，陸軍裝甲542旅官兵完成整備，派遣戰備部隊至應援目標，執行戰備偵巡訓練。官兵駕駛戰甲車抵達戰術位置後，即依命令模擬對敵發起攻擊，驗證戰備部隊應變制變能力，磨練基層幹部指管能力；同時精進官兵武器、裝備操作熟稔程度，厚植部隊戰力。

同時間，肩負北部防空重任的陸軍21砲指部立即戰備部隊，堅守崗位嚴防敵低空滲透突襲。官兵實施復仇者飛彈車防空接戰操演，依標準作業程序放列後，迅速執行飛彈檢查與裝彈，完成接戰準備。隨後發布狀況，下達接戰命令，模擬對空中進襲的敵機搜索、鎖定，以確保空防安全。