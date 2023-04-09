安南醫院殺人丟屍案！ 晚間問訊 2主嫌下場出爐 22:222023/04/09 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涉及台南市立安南醫院殺人丟屍案的2名林姓男子被台南地檢署聲押。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市立安南醫院殺人丟屍案3名嫌犯到案後，台南地檢署9日晚間訊問後，認定2名投案的林姓男子，涉犯殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見；至於同案的周姓共犯則交保7萬元。 彰化 求職淪車手提款被逮 警循線揪詐團共犯 台北紅牌舞女遭分屍頭顱找不到 「過世奶奶託夢」成破案關鍵 女警「扮老」面交詐團車手 火車站廁所內逮6旬婦 #安南醫院 #殺人 #丟屍 #台南 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 台版詐團虐殺豬仔 16人遭起訴求最重刑 04:102023/04/08 地方新聞 醫院丟屍案偵破 徐男網路嗆聲約談判當街遭射殺 13:202023/04/09 社會 他被列車撞死、她胸口插刀陳屍站內 名古屋鐵道爆離奇2死詭案 19:182023/04/09 國際 星座理財(4月10日～4月14日)－天蠍座（10月24日～11月22日） 就線論線 務實操盤 04:102023/04/09 投資理財 竹縣生命園區第2場說明會 爆衝突 04:102023/04/09 地方新聞 大阪超市爆無差別殺人！ 男持菜刀行凶4人濺血 被逮竟詭笑 21:312023/04/09 國際 苗警清源掃蕩逮311人 破獲巷弄公寓改造槍枝 16:092023/04/09 社會 緯穎、啟碁 業績跟著熱 04:102023/04/09 財經要聞 打著囝仔昌名號 男中槍遭丟包慘死 04:102023/04/09 社會新聞 錢進美元高利定存 當心踢鐵板 04:102023/04/09 財經要聞 頭份儲能場設置案偷跑還掏空地基 副議長會勘要求立即停工 13:452023/04/09 社會 抓到了！台南槍擊丟包慘死案 警逮3嫌起獲作案槍枝 21:322023/04/08 社會 不景氣捐款銳減 善團咬牙助無力安葬者走完最後一程 15:252023/04/09 生活 台南槍擊丟包案！家屬「招魂不順」 泣訴這原因：他不甘願走 21:172023/04/09 社會 退休理財術－30歲啟動規劃 邁向樂退沒煩惱 04:102023/04/09 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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