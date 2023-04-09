台南市立安南醫院殺人丟屍案3名嫌犯到案後，台南地檢署9日晚間訊問後，認定2名投案的林姓男子，涉犯殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見；至於同案的周姓共犯則交保7萬元。