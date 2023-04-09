美式賣場好市多提供會員許多實惠商品，不過現在不只在實體賣場，連線上購物也上架許多限定神級好物。一位女子分享，她在好市多線上購物發現一款本土產藍莓，價格比藍莓的官網便宜許多，實際大小幾乎都比5元硬幣大，甜度比進口的還甜，且沒有農藥殘留疑慮，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多官網發現一款本土產藍莓，600公克只要785元，比官網的100公克5盒899元還便宜；原PO提到，藍莓的送貨時間相當迅速，官網說是今天訂、隔天採、後天收，「每顆藍莓都是手工確認完熟後才摘下來」。

目前該款藍莓在好市多官網顯示缺貨。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

原PO說明，她實際取貨後發現，該款藍莓甜度比進口藍莓甜，幾乎每顆藍莓都比5元硬幣還大，還沒有農藥殘留的疑慮，「雖然價格不便宜，但還是值得買來吃吃看」，只是希望未來產量夠多時，價格可以再更親民一點。

對此，許多網友紛紛回應，「7-11剛推出預購時有買～跟國外藍莓的比起來真的有差！這款真的好吃，顆粒大，甜份高，但…售價不美麗」、「這個不能讓小孩吃到啊！不然爸媽口袋可有得瘦了」、「家樂福也有賣」、「X買量販店也有賣，價格好像便宜一點點，但吃過真的驚豔，和進口的完全不同！光是硬度就打趴所有進口的藍莓」；另外還有不少人發現該款藍莓已經缺貨，「缺貨啦！」「剛看線上購，已經缺貨了」、「線上缺貨」。