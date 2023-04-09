灰熊昨（8）日擊敗公鹿，確定將以西區第2身分闖進季後賽，灰熊禁區門神傑倫傑克生（Jaren Jackson Jr.）貢獻36分、4籃板及3火鍋，攻守兩端展現十足存在感，本賽季傑倫傑克生以場均3.0次阻攻暫居聯盟火鍋王，這讓他自信滿滿說道，「我認為我肯定會是DPOY（年度最佳防守球員）。」

迎來職業生涯第5年的傑倫傑克生，去年7月受到右腳疲勞性骨折影響，開季連14場比賽缺席，但傑倫傑克生越挫越勇，本季場均得分、籃板、火鍋及投籃命中率都創下單季生涯新高，是灰熊相當仰賴的禁區支柱，傑倫傑克生預計將蟬聯火鍋王，也有望連2季入選最佳防守陣容第一隊，更有機會問鼎生涯首座DPOY。

官網日前邀請記者預測各大獎項的得獎者，NBA作家馬丁（Brian Martin）表示傑倫傑克生有望成為近15個賽季以來，首位單季平均拿下至少3火鍋及1抄截的球員，傑倫傑克生敏捷的身手，讓他的防守範圍不只侷限在油漆區，傑倫傑克生在場上花了19%的時間防守後衛，將他們的投籃命中率限制只有36%。

傑倫傑克生上賽季在DPOR的評比上，獲得10張第1名的選票，以99分名列第5，若傑倫傑克生最終成功獲獎，將是灰熊隊史繼2013年馬克蓋索（Marc Gasol）之後的第2個壯舉，以官網預測結果來看，傑倫傑克生的最大競爭者將是公鹿中鋒布魯克羅培茲（Brook Lopez），在球隊戰績及出賽場次上，布魯克羅培茲佔有優勢，但從個人成績來看，傑倫傑克生更勝一籌。