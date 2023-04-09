知名作詞人李坤城因2013年認愛小40歲的林靖恩，「爺孫戀」轟動全台，但兩人不甩流言蜚語，今年交往剛滿10周年，卻驚傳李坤城逝世，令社會大眾譁然；林靖恩今（9日）晚在臉書證實李坤城昨（8日）晚大腸癌逝，將依照他遺願，低調辦喪禮。

李坤城一年前曾公開，健康檢查一切正常，駁斥網上瘋傳他重病說，近日卻被爆出病危，引起網友熱烈討論；對此，林靖恩今晚在臉書證實李坤城已在昨晚癌逝醫院，據《壹蘋新聞網》報導，林靖恩透露他是大腸癌肝、骨癌細胞轉移，導致最終病逝。

而據《周刊王》和《中天新聞網》報導指出，林靖恩與李坤城早已結婚，李坤城也沒有不放心她，因為她不是笨的人；另外林靖恩悲痛地說，自己直到最後一刻都陪伴在李坤城身邊，感謝大家關心，而後事則會遵從李坤城生前遺願，低調從簡，不舉辦公祭。

排除「爺孫戀」這點，李坤城是台灣著名的音樂創作者，寫過許多經典作品，像是鳳飛飛〈心肝寶貝〉、羅大佑〈火車〉和〈青春舞曲2002〉等歌曲的歌詞，還曾當過金曲獎評審和總召集人，在音樂領域地位非凡。