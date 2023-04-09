國內本土猴痘疫情持續延燒，全台北中南各地散發，至今累計23例確診病例。衛福部疾管署4月10日下午2點將開放第二階段疫苗預約登記，疾管署發言人羅一鈞表示，猴痘疫苗接種合作醫院已增加為50家，其中也包括離島澎湖縣，考量接種量能提升，因此總登記名額從原本的2.5萬人，增加至3萬人。

我國自去年6月23日將猴痘（Mpox）列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例，其中包括16例本土及7例境外移入，目前仍有3例住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。

疾管署統計，截至4月5日共計完成1416人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種25人及暴露前預防(PrEP)接種1391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1343人。

由於本土疫情目前仍是散發，日前第一階段猴痘疫苗登記平台一上線，就秒殺，因此疾管署再推出第二階段登記。

羅一鈞說，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，在4月10日下午2時起，可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願登記。

羅一鈞表示，經持續協調更新，目前已有50家醫院投入接種量能，意願登記平台名額上限也提高為3萬人，縣市除本島各縣市外，澎湖縣也加入提供接種醫院（三總澎湖分院），因此目前共計20縣市提供接種服務。

預約開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時（週末及例假日不開放），考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。