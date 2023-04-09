神盾系統(Aegis combat system)能否攔截掠海超音速威脅?幾十年來一直有所爭論。美國海軍公佈了一段演習影片，擔任超音速掠海攻艦飛彈的GQM-163靶機在加速飛行後不久，被標準2型(SM-2)防空飛彈所擊落，證實神盾系統的攔截效率。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，這場演習是在3月27日，於維吉尼亞州的航太總署瓦洛普斯飛行設施(NASA’s Wallops Flight Facility)舉行的，諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman )的GQM-163靶彈，採固體助推與衝壓引擎推力，速度在2.6~3馬赫之間，能夠模擬衝壓式超音速反艦飛彈的攻擊形態，在終端的掠海階段時，飛行高度僅4.6公尺。美軍大量採購GQM-163，模擬超音速反艦飛彈以及一些類似彈道飛彈的威脅。

由紅外線攝影機所記錄的影片顯示，GQM-163 發射後幾秒鐘，立即就切換到掠海飛行模式，僅能勉強捕捉到海平線上高速移動的小光點，不久後，至少2枚SM-2標準飛行從上而下發動攻擊，第1枚SM-2就擊中了它，使得第2枚SM-2失去目標只能追打成為火花的碎片。

USS Philippine Sea (CG 58) and USS Mason (DDG 87) engage a supersonic target launched by NASA

據報導，發射SM-2飛彈的分別是菲律賓海號神盾巡洋艦(CG-58, USS Philippine Sea)與梅森號神盾驅逐艦 ( DDG-87, USS Mason)，其中菲律賓海號已服役30年，已是較資深的神盾艦，雷達系統也是舊式的SPY-1B雷達，但是對付掠海超音速飛彈顯然也綽綽有餘。至於梅森號是阿利伯克級批次2A型(Arleigh Burke class Flight IIA)，雷達系統為SPY-1D，是SPY-1B的改進型。

超音速掠海反艦飛彈，一直是海軍艦艇最令人不安的威脅之一，它速度奇快，防禦系統幾乎沒有時間做出反應，掠海飛行也常限制感測器的追蹤效果。不過神盾系統有持續搜索的雷達，以及先進的計算電腦、能夠極快速的檢測、分類、追蹤和應對各種來襲威脅。而且神盾系統還納入了多工網路，可以將多艘船隻、飛機和其他感測器一起連線，匯整各種情報，形成一個綜合防禦資料，更全面地應對大規模攻擊。

2014年的測試，標準6型擊落模擬巡弋飛彈。(圖/美國海軍)

其實，這次參加演習的梅森號，曾經在2016年遭遇過一次真實的飛彈襲擊，當時梅森號正在紅海出口的曼達布海峽巡邏(Bab el Mandeb)，遭到葉門叛軍胡塞組織從岸上發射的2枚中國大陸製C-802(鷹擊83) 次音速反艦飛彈的襲擊。當時梅森號的神盾系統立即開啟各種防禦模式，先發射SM-2飛彈，又補上RIM-162先進海麻雀飛彈(ESSM)，成功擊落這兩枚威脅。

當年的遭遇是神盾系統第一次的攔截紀錄，面對的是次音速飛彈，因此不算太難。但是面對3馬赫的超音速飛彈，神盾能否同樣有效，這就是需要證實的。尤其是中國大陸正在積極發展自己的反艦飛彈武庫，而且射程一個比一個長。包括鷹擊18，據說它的射程可達540公里，終端階段達到 3 馬赫。又比如鷹擊12，這是一種大型空射反艦巡弋飛彈，由轟6K中程戰略轟炸機搭載。據報導，飛行速度可達4馬赫。

俄羅斯高速反艦飛彈也很多，比如現役的P-800「縞瑪瑙」(Oniks)，速度約在3馬赫，另外更著名的是3M22 「鋯石」(Tsirkon)，據說在末段飛行速度可達 9 馬赫。該武器的實際成熟度尚不清楚，但據說它具有一定程度的機動性以躲避偵測。 面對如此多的威脅，神盾系統的訓練也就變得越來越重要。