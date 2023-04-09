外交部副發言人蕭光偉。（資料照片）

明天是《台灣關係法》立法44周年紀念日，外交部今晚表示，在風雨飄搖的1979年，美國國會推動通過了《台灣關係法》，成功維繫了台灣與美國的緊密夥伴關係，也成為這40餘年來台海和平穩定繁榮的重要基礎。

外交部副發言人蕭光偉指出，這一路走來，台美關係在民主、自由等共享價值基礎上穩健提升，雙方在安全、經濟、科技、教育乃至全球議題都不斷深化合作，雙方的全方位夥伴關係也更公開、更多元且更制度化。

他說，歷任美國政府都恪遵《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾，也持續強化與台灣在各領域的合作關係。在全球面臨威權政府不斷軍事擴張與挑釁之際，台美雙方將在既有的良好基礎上，持續深化在安全、經貿、共享價值等各項領域的緊密夥伴關係，共同維護印太地區乃至全球的和平、穩定、以及以規則為基礎的國際秩序。

另外，蕭光偉表示，鑒於外交部例於整數年規劃辦理相關活動，考量明年適逢《台灣關係法》45周年，本年不擬特別針對紀念《台灣關係法》舉行活動，將於明年規畫辦理相關活動。