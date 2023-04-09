中國大陸從8日至10日在台灣本島周遭組織「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，而這一次解放軍的「火箭軍」也在軍演行列中。對此，前空軍副司令張延廷9日就表示，「這個環台軍演有點類封鎖，將來中國大陸對台的軍事用兵的模式，就是『先封後打』，先封鎖起來讓你海上的交通補給線受困，武器跟油料進不來再打」，引發討論。

張延廷9日在網路節目《新聞大白話》中表示，「這個環台軍演有點類封鎖，將來中國大陸對台的軍事用兵的模式，就是『先封後打』，先封鎖起來讓你海上的交通補給線受困，武器跟油料進不來再打」，張延廷更提到，「中國大陸這個聯合巡航巡查的行動，包含聯合利劍軍演，就是類似這個樣子，他現在9艘的軍艦在台灣周邊，加上這麼多的戰機，在這個狀況之下，環台軍演以後會變成常態」。

張延廷坦言，「先是形式上的台海內海化，最後再變實質上的台海內海化」，中國大陸以後可能會用無人機來做試探跟抵近，因為沒有三條線，海峽中線、空域線都沒有了，最後就是領空線，中共的想法就是三線一體，海峽中線、空域線到領空線通通合在一起。張延廷最後更擔憂，「那我們要怎麼樣去突破？我們將會喪失寶貴的預警時間、會沒有戰略緩衝，現在軍事改革有沒有做？買再好的武器，沒有做軍事改革，都跟丟到水裡一樣，要面對真正問題的本質才是這樣」。