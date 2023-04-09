還好後面不是大車！有駕駛日前行經國道內車道上，前方1輛轎車，發現道路施工閃燈，並開始降速減慢，但車子竟然直接煞至「停止」，嚇得後方駕駛緊急向護欄與轎車縫隙間鑽過去，差點便追撞前車，駕駛也大罵「到底誰會在高速路上突然停車」；對此，雖然不少網友認為前方車「駕照雞腿換的」，但也有網友認為駕駛疑未保持距離，前車煞車燈亮了，駕駛也沒減速「2人都是三寶」。

一名男子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並且上傳1段12秒影片，從影片中可見，駕駛開在國道內車道上，而前方1輛轎車發現高速公路中間道正在施工，並煞車減速，但沒想到該轎車竟然直接降速到「停在國道上」，駕駛驚險的從內車道的護欄與前方轎車中間的縫隙間閃過，差點就釀成追撞車禍；對此，原PO也在貼文上寫下「到底誰會在高速路上突然停車」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「想停就停...有些人的心態可能就是，反正後車追撞，就是後車的錯」、「這個洞過得去？厲害」、「他抖一下你就去了」、「還好後面不是大車，不然又是另一個故事了」、「解鎖鑽洞技能」、「重點是在於這種天才為什麼拿得到駕照」、「很明顯她想下交流道，沒提早走外側，停下來想辦法」。

不過，另外也有網友認為駕駛「疑恍神」未保持安全距離「煞車燈老早就亮起，也沒看你在減速保持車距啊，自己也在恍神快到了才回神」、「保持距離才是王道」、「所以你有專心開車嗎？前車都煞車了，你還不煞車」、「自己嚇到，你有保持行車安全距離嗎，你有在專心的安全開車嗎」。