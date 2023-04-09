現年64歲的西洋流行天后瑪丹娜(Madonna)日前在葛萊美獎上登台擔任頒獎人，然而卻因臉部在鏡頭前的模樣掀起網路熱議。對此，雖然她曾發文正面回應留言，但似乎心情仍受影響，傳出將在巡演前動手術變得「更像以前的自己。」

面對網友批評臉部狀態的酸言酸語，瑪丹娜曾於IG上曬出長文，正面回應，並開嗆：「跪下吧！b*ches！」看似心情並不受到輿論影響。此外，女星黛碧梅瑟(Debi Mazar)也在受訪時聲援瑪丹娜：「我認為她很漂亮，且現在每個人在網路上都有自己的想法，而想要生存，便是不去聽外界的噪音。」

據外媒《每日郵報》報導，以「完美主義」著稱的瑪丹娜，心情疑似仍受到輿論影響，有知情人士稱，她下定決心在全球巡演之前，動手術恢復更自然的容貌，使她看起來更像原本的自己，「因為這或許會成為她最後一次的巡演。」另外，在她近期IG上更新的短片中，也讓不少粉絲驚呼：「她越來越棒了」、「喜歡她的外貌。」

事實上，瑪丹娜近期風波不斷，除了臉部遭疑整形外，更爆出因她與小41歲的男模安德魯（Andrew Darnell）分手後，與現年29歲的拳擊教練喬許（Josh Popper）共譜「嬤孫戀」交往中，並在個人IG上曬出疑似兩人接吻的照片，掀起網路熱議。