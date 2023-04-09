爺孫戀李坤城作品膾炙人口 曾為鳳飛飛創作〈心肝寶貝〉

「心肝寶貝」作詞人、知名音樂人李坤城昨晚逝世，享壽66歲。小40歲、交往10年的伴侶林靖恩今晚在臉書證實噩耗，表示李坤城因病住院7個月後仍不敵病魔，「折磨他了」。

林靖恩在臉書表示，李坤城在昨晚8時21分過世，「住院滿七個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們」。

李坤城是知名作詞人，筆下有許多膾炙人口的經典作品，包含鳳飛飛的「心肝寶貝」、羅大佑的「火車」與「青春舞曲2000」、葉啟田的「戀愛的滋味」、陳明章的「菊花開的時」、朱頭皮的「哇哈哈進行曲」等，並曾任數屆金曲獎流行音樂類評審、金曲獎總召集人。

熱愛蒐集古董黑膠唱片的李坤城，有「黑膠教父」稱號，擔任過金馬獎紀錄片「跳舞時代」的音樂總監。不過近年來他較為人知的，是2012年公開與友人女兒林靖恩相戀。兩人因相差40歲的「爺孫戀」飽受爭議，但仍無懼外界眼光堅持相守，今年正是他們交往的第10年。

兩人先前曾對外透露有考慮結婚，目前林靖恩在臉書的感情狀態顯示「已婚」。去年李坤城曾傳出病重消息，但他親自出面駁斥並表示平時生活少油、少鹽、少糖，多吃蔬菜水果，並強調「要保持身體健康，才能和靖恩相處久一點」，如今兩人卻永隔，讓人不勝唏噓。（編輯：管中維）1120409