男團U：NUS高胥崴（左起）、吳昱廷、高有翔、蔡承祐今晚在台北Legacy熱力開唱。（陳俊吉攝）

滾石唱片新生代唱作男團U：NUS的《Reborn to be Alive》巡演一連2天在台北Legacy Taipei舉辦，友團Ozone 送花祝演唱會順利，表示「相約頂峰見」。U：NUS首日熱力開唱獲好評，今晚第2天開唱，獲金曲肯定的師姐孫盛希親自到場觀賞支持；曾入圍金曲並且為U：NUS打造歌曲「U ＆ US」和「修理偶」的製作人彭柏邑Boiii P，也以嘉賓身份登台，和高有翔、吳昱廷一起帶來歌曲〈等我一下〉。

高有翔演唱完組曲〈那顆氣球〉和〈等待〉後，詢問台下粉絲有沒有「瘋狗（有翔粉絲名）」，下秒他的愛犬Fendi上台，可愛模樣萌翻粉絲，讓高有翔嗨喊：「謝謝你們給牠滿滿的愛。」不過這也讓隨後上台表演的高胥崴吃醋表示：「憑什麼Fendi的尖叫聲比我們大？」台下粉絲立即大尖叫。

吳昱廷表演後，詢問粉絲表示：「今天兩首歌可以嗎？」大批粉絲嘶吼：「不行！」寵粉的吳昱廷即說：「好啦！」但說沒有歌可以唱，「一般我不唱別人的歌，除非是我寫的。」緊接著吳昱廷更脫下外套，單穿背心熱力嗨唱為男團VERA所作詞的夯曲〈Playboyz〉，再次讓粉絲嗨到最高點。

高胥崴solo表演完〈反背〉後，開玩笑表示自己選錯歌，因為發現粉絲沒有共鳴，但隨即說：「讓你們認識新的歌啊！沒辦法，識賢哥是我的愛。」向王識賢公開表白。

感謝段落，團長高胥崴表示：「一路走來辛苦了一點，謝謝大家陪伴著我們。謝謝滾石唱片讓我們能夠自由的創作，希望這些作品你們會喜歡。」U：NUS感性地向團隊和粉絲表達感謝的話後，火熱開唱〈底加啦〉作為演唱會最後一曲。不過粉絲相當不捨，大喊多次安可，U：NUS也再次出場。

安可唱完張震嶽的〈自由〉後，粉絲拿起應援手幅，祝10日生日的蔡承祐生日快樂，而U：NUS這時突然說：「欸我們不是還有一位壽星嗎？」隨後團員到後台將小孩（何世華）抓上台慶生，更因為小孩久違合體，團員逗趣將他的上衣脫掉剩一件，小孩第一句話即是：「我愛你們。」讓久違看到天王星成員合體的粉絲激動萬分，瘋狂嘶吼尖叫。

團員也邀請小孩一同唱跳〈King〉，許久未在舞台上熱力演出的小孩害羞表示：「好突然喔！」更在台上現場準備mic，團員強調：「沒有set喔！」且還一直問小孩：「記得（舞步）吧？」5人二話不說，音樂一下帥氣開唱，不過高胥崴在演唱沒多久時，就喊卡，直虧小孩：「你舞步忘得太徹底了吧？」小孩則慌亂回：「再一次就可以了。」接著音樂重新下，5位團員火力全開大跳，將全場氣氛推到最高點。