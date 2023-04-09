知名作詞人李坤城8日病逝，妻子林靖恩受訪透露，李坤城受大腸癌所苦，最後因癌細胞轉移肝與骨頭病逝。大腸直腸科醫師分享罹患大腸癌可能有7徵兆，提醒有3大壞習慣的人，最好從35歲開始就要定期檢查。

大腸直腸肛門外科醫師黃郁純近日分享，大腸癌連續15年位居癌症榜首，撇除年齡增長與遺傳的因素，飲食和生活習慣佔了很重要的一部分，添加劑、致癌物與不健康的飲食陋習，進入到腸道中，腸道內的細胞不停的分裂來幫助消化，所以近年來大腸癌的比重是日益增加。

罹患大腸癌可能出現7徵兆，首先是「貧血」，因為大便可能出血，若同時伴隨頭暈症狀要小心；第二個是「體重減輕」；第三個是「腹痛和腹脹」，莫名腹痛多日未緩解，且疼痛位置固定；第四個是「嘔吐」，大腸癌的腫瘤若壓迫到腸道，恐造成腸阻塞，引發嘔吐症狀；第五個是「便祕」，第六個則是「糞柱變細」，若癌症腫瘤環狀生長，恐致腸腔縮窄。最後則是「無症狀」，通常前期真的很多人無感，這也是可怕的地方。

黃郁純提醒，50歲以上的人務必要定期接受糞便潛血檢測或大腸鏡檢查，長期抽菸、喝酒或自覺飲食習慣不好的人，建議35歲以上就可以開始定期做上述2項檢測，及早發現及早治療。