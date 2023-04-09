國防部公布「山東艦」（紅圈）照片，右邊為補給艦查干湖號。(圖／國防部提供)

日本防衛省通報首次發現航母山東艦進入西太平洋。（日本統合幕僚監部）

日本防衛省公布中共山東艦西太平洋演訓位置圖，在台灣東南海海域（紅箭頭處）。（圖／日本防衛省）

大陸航母山東艦編隊5日穿越巴士海峽航經台灣東南海域，美軍核動力航艦尼米茲號也現蹤台灣東部外海。前海軍艦長呂禮詩解讀，從這次山東艦看得出來，共軍已經在做「冷啟動」，臨時收到命令，就要立刻執行任務，是否執行的好？就是考驗！

呂禮詩於7日在其網路直播節目《觀點--世界一把抓》介紹，從二戰、韓戰到越戰，大家一直都認為，作戰之前，敵人部隊會先集結，集結後再進行作戰，這就是「徵候」，集結就是一種徵候。但此一假設，現在還存在嗎？以解放軍來講，是不存在的！從這次山東艦看得出來，已經在做「冷啟動」，臨時收到命令，就要立刻執行任務，是否執行的好？就是考驗。

呂禮詩說，日本拍到山東艦，拍照者是日本朝霧級驅逐艦澤霧號（DD157），4月5日1800於「波照間島」南方300公里海域。波照間島在石垣島西南方，「西表島」正南方，日本這張照片拍得非常清楚。

至於國防部發布兩張照片，黑白照片比較糊，呂禮詩指出，是因為故意降低解析度，希望不要被對方了解。日本的照片就非常清楚，是在軍艦上用長距離照相機拍的。呂禮詩說，他過去也曾用照相機拍攝共軍船艦，連對方官兵臉部表情都看得一清二楚。

另一張照片，遠處左前方是山東艦（舷號17）看起來很遠，遠處右前方是46000噸的查干湖號綜合補給艦（舷號9025），專門提供航空母艦後勤補給，最主要是燃料，因為大陸航母是蒸汽推進，需要補充燃料。我方距離查干湖號大約4000碼，亦即3650公尺。後面比較遠的就是山東號，距離大約8000碼，亦即7315公尺。

呂禮詩披露，山東艦在赴西太平洋航訓之前，已經於3月20日在海南島和西沙群島之間演練，另外旁邊還有4艘軍艦，可能是055型萬噸驅逐艦或052D飛彈驅逐艦或054A飛彈護衛艦。山東艦接到命令後， 4月5日已經出現在波照間島南方300公里海域，相距836海里，配合護衛艦速度大約23節，要花36小時。

呂禮詩強調，山東艦到了西太平洋，只看到054A柳州號飛彈護衛艦（舷號573）和查干湖號綜合補給艦跟著穿越巴士海峽，並無看到055萬噸驅逐艦或052D飛彈驅逐艦，但不能排除水面下有093型或095型核潛艦。