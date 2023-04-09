剛剛中國受到熱情款待的法國總統馬克宏在返國的飛機上接受專訪表示，歐洲面臨著巨大的風險，「正在陷入一場不屬於我們的危機」。在訪中期間馬克宏曾與習近平熱烈地討論台灣問題，他認為，歐洲必須減少對美國的依賴，要避免陷入中美之間在台灣問題上的對抗。

馬克宏剛結束在中國的國事訪問，在他搭乘的法國總統專機COTAM UNITÉ（法國空軍一號）上接受《政治圈》（Politico）與法國記者訪問，他強調，他最喜歡的是歐洲戰略自主論，此一理論設定由法國領導，將歐洲發展成為全球的第3個超級強權。但是歐洲現在面臨的巨大風險，陷入了一場不屬於歐洲的危機，這會阻礙它建立戰略自主。

訪中期間馬克宏曾與習近平熱烈地討論台灣問題，他認為，歐洲要避免陷入中美之間在台灣問題上的對抗。（圖／路透）

報導說，習近平治下的中共積極支持馬克宏的戰略自主概念，中國官員在與歐洲國家打交道時也不斷提及此一理論。中共領導人與意識形態理論家也相信，西方正在衰落，而中國正在崛起，而削弱跨大西洋關係將有助於加速這一趨勢。

馬克宏在接受採訪時說，現在很矛盾的是，歐洲籠罩於恐慌之中，除追隨美國之外沒有別的選擇。歐洲人必須回答一個問題：「升高台灣危機是否符合我們的利益？不！更糟糕的是，歐洲人自認為必須跟著美國走，然後從美國設定的議程和中國的過度反應中獲得啟示。」

習近平治下的中共積極支持馬克宏的戰略自主概念，中國官員在與歐洲國家打交道時也不斷提及此一理論。（圖／路透）

文章指出，馬克宏離開廣州返回巴黎後，中國開始在台灣周圍展開大規模軍事演習。熟悉馬克宏想法的人士表示，他很高興北京至少等到他離開中國領空後，才開始進行「環台軍演」。

據陪同馬克宏出訪的法國官員稱，馬克宏、馮德萊恩與習近平熱烈地討論台灣問題，對於中國在台灣問題上的立場，馬克宏採取了比美國甚至歐盟更為和緩的態度。在3個人的會談中，馮德萊恩說：「台灣海峽的穩定非常重要，威脅要以武力改變現狀，這是不可接受的。」習近平回應說：「任何自認為可以在台灣問題影響中共想法的人，其實都被誤導了」。

熟悉馬克宏想法的人士表示，他很高興北京至少等到他離開中國領空後，才開始進行「環台軍演」。（圖／路透）

馬克宏似乎同意這個說法，他表示，「歐洲人無法解決烏克蘭危機；我們怎麼能對台灣人保證說：『小心，如果你做錯了什麼，我們會支持你』？如果你真的想增加緊張局勢，那就得這樣做。」

據在場人士透露，上週四在北京與馬克宏和馮德萊恩的3方會談中，習近平只在個話題上明確表態——烏克蘭和台灣問題。

馬克宏、馮德萊恩與習近平熱烈地討論台灣問題，（圖／路透）

這位人士說，習近平顯然對被追究烏克蘭衝突的責任感到惱火，他刻意淡化了最近對莫斯科的訪問。他顯然對美國不滿，對台灣的總統過境美國以及歐洲人提出外交政策問題這一事實感到極度不安。」在這次會談中，馬克宏和馮德萊恩在台灣問題上採取了類似的立場。但馬克宏隨後與習近平會談了4個多小時，其中大部分時間只有翻譯在場，馬克宏的語氣比馮德萊恩在與記者交談時要和緩得多。

報導認為，馬克宏長期以來一直是歐洲戰略自主的支持者，但是他沒有提起美國持續投入對歐陸續安全保障問題，例如二戰爆發後歐洲嚴重依賴美國的軍事援助。法國現在是聯合國安理會5個常任理事國之一，也是歐盟唯一的核大國，在軍事上處於得天獨厚的地位。但是，與許多其他國家相比，法國在保衛烏克蘭免受俄羅斯入侵方面的貢獻要小得太多了。

與許多其他國家相比，法國在保衛烏克蘭免受俄羅斯入侵方面的貢獻要小得太多了。(圖／美聯社）

該報導最後聲明，由於事先約定的條件，法國總統辦公室堅持檢閱馬克宏在訪談中的所有被引述的用語，這雖然違反一貫堅持的編輯政策，但為完成專訪而不得不同意。因此，經過愛麗舍宮